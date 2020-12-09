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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76403 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100213 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116446 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151487 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199475 просмотра

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Разоблачено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов

Разоблачено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов

Киев  •  УНН

 • 15029 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисті совместно со следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины блокировали нелегальное изготовление и сбыт специальных технических средств получения информации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительным данным, представители одной из коммерческих структур наладили незаконное производство спецтехники для скрытого снятия информации с мобильных телефонов пользователей. Подпольное изготовление продукции дельцы осуществляли на базе технологических ресурсов предприятия.

Так, готовый товар фигуранты реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.

"Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении соучредителю и работнику детективной фирмы, которые прослушивали и следили за гражданами.

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