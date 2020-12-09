Разоблачено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Киберспециалисті совместно со следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины блокировали нелегальное изготовление и сбыт специальных технических средств получения информации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по предварительным данным, представители одной из коммерческих структур наладили незаконное производство спецтехники для скрытого снятия информации с мобильных телефонов пользователей. Подпольное изготовление продукции дельцы осуществляли на базе технологических ресурсов предприятия.
Так, готовый товар фигуранты реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.
"Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении соучредителю и работнику детективной фирмы, которые прослушивали и следили за гражданами.