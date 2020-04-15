В Черкасской области не зафиксировано новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 15 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 105 инфицированных короновирусом человек. Ситуация за сутки не изменилась. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"Заболевания зарегистрированы на 13 админтерритория: в г. Черкассы, г. Cмила, г. Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском и Шполянском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки было исследовано 183 образца материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"Обследовались больные с подозрением на COVID-19 с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены, в частности, Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ПАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.