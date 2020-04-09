Близько 20 млн грн зібрав бізнес Черкащини на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Черкащині місцевий бізнес зібрав близько 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Про це у коментарі УНН розповіла директор БФ "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-2019" Любов Ропало.
"Понад 3 млн 400 тис. грн ми отримали від бізнесу, до якого зверталися особисто. А також від тих, хто проявив ініціативу самостійно.
Ще 14 млн грн – це кошти, акумульовані компанією МХП (виробник курятини "Наша Ряба" - ред) та їх партнерами на рахунку БФ "МХП Громаді". Компанія та згаданий БФ окремо від нас формують списки лікарень, які потребують допомоги, і узгоджують їх з головним управлінням охорони здоров'я Черкаської ОДА", - розповіла вона.
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Ропало додала, що із 3 млн 400 тис. грн наразі використано 500 тис. грн - на засоби індивідуального захисту, каже директор БФ.
"Найбільше їх пішло на Черкаську міську інфекційну лікарню. Це респіратори, захисні екрани, комбінезони поліпропіленові. Подібну передачу ми плануємо у Черкаську обласну лікарню, зараз ведемо перемовини", - уточнила Ропало.
Допомогу від благодійного фонду отримала також Кам'янська центральна районна лікарня.
"Минулого тижня ми їм направили засоби індивідуального захисту, переважно – маски", - уточнила вона.