Около 20 млн грн собрал бизнес Черкасской области на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Черкасской области местный бизнес собрал около 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Об этом в комментарии УНН рассказала директор БФ "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-2019" Любовь Ропало.
"Более 3 млн 400 тыс. грн мы получили от бизнеса, к которому обращались лично. А также от тех, кто проявил инициативу самостоятельно.
Еще 14 млн грн - это средства, аккумулированные компанией МХП (производитель курятины "Наша Ряба" - ред) и их партнерами на счета БФ "МХП Громаді". Компания и упомянутый БФ отдельно от нас формируют списки больниц, которые нуждаются в помощи, и согласовывают их с главным управлением здравоохранения Черкасской ОГА", - рассказала она.
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Ропало добавила, что из 3 млн 400 тыс. грн пока использовано 500 тыс. грн - на средства индивидуальной защиты, говорит директор БФ.
"Больше всего их пошло на Черкасскую городскую инфекционную больницу. Это респираторы, защитные экраны, комбинезоны полипропиленовые. Подобную передачу мы планируем в Черкасскую областную больницу, сейчас ведем переговоры", - уточнила Ропало.
Помощь от благотворительного фонда получила также Каменская центральная районная больница.
"На прошлой неделе мы им направили средства индивидуальной защиты, в основном - маски", - уточнила она.