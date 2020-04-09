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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 8670 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24754 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Около 20 млн грн собрал бизнес Черкасской области на борьбу с коронавирусом

Около 20 млн грн собрал бизнес Черкасской области на борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14179 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Черкасской области местный бизнес собрал около 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Об этом в комментарии УНН рассказала директор БФ "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-2019" Любовь Ропало.

"Более 3 млн 400 тыс. грн мы получили от бизнеса, к которому обращались лично. А также от тех, кто проявил инициативу самостоятельно.

Еще 14 млн грн - это средства, аккумулированные компанией МХП (производитель курятины "Наша Ряба" - ред) и их партнерами на счета БФ "МХП Громаді". Компания и упомянутый БФ отдельно от нас формируют списки больниц, которые нуждаются в помощи, и согласовывают их с главным управлением здравоохранения Черкасской ОГА", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МХП передал врачам Киевской области защитные комплекты.

Ропало добавила, что из 3 млн 400 тыс. грн пока использовано 500 тыс. грн - на средства индивидуальной защиты, говорит директор БФ.

"Больше всего их пошло на Черкасскую городскую инфекционную больницу. Это респираторы, защитные экраны, комбинезоны полипропиленовые. Подобную передачу мы планируем в Черкасскую областную больницу, сейчас ведем переговоры", - уточнила Ропало.

Помощь от благотворительного фонда получила также Каменская центральная районная больница.

"На прошлой неделе мы им направили средства индивидуальной защиты, в основном - маски", - уточнила она.

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