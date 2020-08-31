На Буковине снова обнаружили более 100 инфицированных на COVID-19

За последние сутки — было зафиксировано 117 случаев болезни, 10 420 всего. 43 человека — выздоровели за последние сутки, 6273 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 612 образцов в сутки.

“117 случаев. Это чуть ли не меньше всего, чем за последние три недели. Однако ситуация все еще сложная”, — написал Осачук.

“Как известно, чтобы район попал в „зеленую“ зону карантина, количество активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней не должно превышать 40. В Кицманском районе, к примеру, этот показатель сейчас составляет 456, в Заставнивском — 435, в Черновцах — 372. На всех территориях области цифры далеки от нормы”, — пояснил председатель ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 121 215 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2557 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.