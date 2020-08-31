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На Буковині знову виявили понад 100 інфікованих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Чернівецькій області протягом понеділка зафіксували 117 випадків інфікування COVID-19. Всього в області вже понад 10,4 тисяч хворих інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

На Буковині знову виявили понад 100 інфікованих на COVID-19

За останню добу — було зафіксовано 117 випадків хвороби, 10 420 загалом. 43 особи — одужали за останню добу, 6 273 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 612 зразків за добу.

“117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна”, — написав Осачук.

“Як відомо, аби район потрапив до „зеленої“ зони карантину, кількість активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів не повинен перевищувати 40. У Кіцманському районі, до прикладу, цей показник зараз складає 456, у Заставнівському — 435, у Чернівцях — 372. На всіх територіях області цифри далекі від норми”, — пояснив голова ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 121 215 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 557 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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