На Буковине за попытку присвоения контрабанды сигарет будут судить пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На Буковине направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, передает УНН.
“В апреле 2020 года указанный военнослужащий, злоупотребляя служебным положением, совершил покушение на завладение 3000 пачек табачных изделий марки „CREDO“ стоимостью более 127,5 тыс грн, которые были обнаружены сослуживцами на участке границы и должны были перейти в собственность государства. Подполковник не обеспечил прибытия к месту обнаружения контрабанды сигарет административно-оперативной группы, их надлежащую транспортировку и хранение, а также дальнейшую доставку и передачу органам фискальной службы. Кроме того, приказал подчиненному никому не докладывать о находке, а спрятать ее у себя и после сбыть третьим лицам за 1800 долларов США. Часть из полученных средств он забрал себе, а другую — отдал подчиненному за „содействие“ в реализации преступного умысла”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что офицера обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369.
Как сообщал УНН, на Закарпатье будут судить “дипломата” за контрабанду сигарет на более 7 млн грн.