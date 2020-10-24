На Буковине за попытку присвоения контрабанды сигарет будут судить пограничника

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 45486 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 67510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100542 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117960 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95653 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100503 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103429 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101732 просмотра

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На Буковине за попытку присвоения контрабанды сигарет будут судить пограничника

На Буковине за попытку присвоения контрабанды сигарет будут судить пограничника

Киев  •  УНН

 • 11428 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. На Буковине направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, передает УНН.

“В апреле 2020 года указанный военнослужащий, злоупотребляя служебным положением, совершил покушение на завладение 3000 пачек табачных изделий марки „CREDO“ стоимостью более 127,5 тыс грн, которые были обнаружены сослуживцами на участке границы и должны были перейти в собственность государства. Подполковник не обеспечил прибытия к месту обнаружения контрабанды сигарет административно-оперативной группы, их надлежащую транспортировку и хранение, а также дальнейшую доставку и передачу органам фискальной службы. Кроме того, приказал подчиненному никому не докладывать о находке, а спрятать ее у себя и после сбыть третьим лицам за 1800 долларов США. Часть из полученных средств он забрал себе, а другую — отдал подчиненному за „содействие“ в реализации преступного умысла”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицера обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369.

Как сообщал УНН, на Закарпатье будут судить “дипломата” за контрабанду сигарет на более 7 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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