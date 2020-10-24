На Закарпатті судитимуть “дипломата” за контрабанду сигарет на понад 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Закарпатська обласна прокуратура погодила підозру та скерувала до суду обвинувальний акт щодо закарпатця, який за підробленими дипломатичними документами намагався вивезти до ЄС понад 180 тис. пачок сигарет. Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає УНН.
Зазначається, що подія трапилася наприкінці вересня на КПП “Тиса”.
“49-річного мешканця Мукачева затримали при спробі перетнути кордон окремою дипломатичною смугою руху з повним мікроавтобусом цигарок без акцизних марок, орієнтовна вартість яких — понад 7 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, на автомобіль, тютюнові вироби та інше майно було накладено арешт.
“Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та використання підроблених документів”, — додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, з початку року на західному кордоні України вилучено контрабанди на понад 270 млн грн.