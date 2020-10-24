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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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4 марта, 13:25 • 100950 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118579 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100600 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103468 просмотра

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На Закарпатье будут судить "дипломата" за контрабанду сигарет на более 7 млн грн

На Закарпатье будут судить "дипломата" за контрабанду сигарет на более 7 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11544 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Закарпатская областная прокуратура согласовала подозрение и направила в суд обвинительный акт по закарпатцу, который по поддельным дипломатическим документам пытался вывезти в ЕС более 180 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.

Отмечается, что происшествие случилось в конце сентября на КПП “Тиса”.

“49-летнего жителя Мукачево задержали при попытке пересечь границу по отдельной дипломатической полосе движения с полным микроавтобусом сигарет без акцизных марок, ориентировочная стоимость которых — более 7 млн грн”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на автомобиль, табачные изделия и другое имущество был наложен арест.

“Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и использование поддельных документов”, — добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, с начала года на западной границе Украины изъято контрабанды на более 270 млн грн.

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