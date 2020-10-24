На Буковині за спробу привласнення контрабанди цигарок судитимуть прикордонника

“У квітні 2020 року вказаний військовослужбовець, зловживаючи службовим становищем, здійснив замах на заволодіння 3000 пачок тютюнових виробів марки „CREDO“ вартістю понад 127,5 тис грн, які були виявлені співслужбовцями на ділянці кордону та мали перейти у власність держави. Підполковник не забезпечив прибуття до місця виявлення контрабанди цигарок адміністративно-оперативної групи, їх належне транспортування та зберігання, а також подальше доставлення та передавання органам фіскальної служби. Окрім того, наказав підлеглому нікому не доповідати про знахідку, а заховати її у себе і опісля збути третім особам за 1800 доларів США. Частину з отриманих коштів він забрав собі, а іншу — надав підлеглому за „сприяння“ в реалізації злочинного умислу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офіцера звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті судитимуть “дипломата” за контрабанду сигарет на понад 7 млн грн.