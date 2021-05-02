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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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2 марта, 17:53 • 153828 просмотра

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Актуальное
На Буковине обнаружили только 61 новый случай коронавируса за сутки

На Буковине обнаружили только 61 новый случай коронавируса за сутки

Киев  •  УНН

 • 11135 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 61 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 317 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачука, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 372 случая болезни. За последние сутки 317 человек выздоровели, 63 104 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1671 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 284 ПЦР-исследований.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 083 180 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 596 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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