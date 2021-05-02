В Україні вже 2,083 млн випадків COVID-19, за добу - 5 094

Цитата

“5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 3 199 осіб;

▪️ летальних випадків — 160;

▪️ одужало — 5 784 особи;

▪️ здійснено тестувань за добу — 43 405 (зокрема методом ПЛР — 21 609, методом ІФА — 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 17 918).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 083 180 осіб;

— одужало — 1 676 265 осіб;

— летальних випадків — 44 596;

— проведено ПЛР-тестувань — 9 477 843.

Ситуація з щепленням в Україні:

2 661 людина щеплена проти COVID-19 за добу 1 травня 2021 року в Україні.

— 754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

▪️ Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення.

▪️ Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.

Ситуація по регіонам

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.