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В Украине уже 2,083 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 094

В Украине уже 2,083 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 094

Киев  •  УНН

 • 17664 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,083 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 мае - почти 5,1 тыс., Что меньше, чем днем ранее. Выздоровели в сутки больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 3199 человек;
▪️ летальных случаев — 160
▪️ выздоровели — 5784 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 43 405 (в том числе методом ПЦР — 21609, методом ИФА — 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17918).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 083 180 человек;
— выздоровели — 1 676 265 человек;
— летальных случаев — 44 596;
— проведения ПЦР-тестов — 9 477 843.

Ситуация с прививкой в Украине:
2661 человек привит против COVID-19 в сутки 1 мая 2021 в Украине.

— 754 926 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводились 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 пунктом прививки.
▪️ по состоянию на 1 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 177 случаев / 74 прививки;
  • Винницкая область — 100 случаев / 74 прививки;
  • Волынская область — 120 случаев / 40 прививок;
  • Днепропетровская область — 804 случая / 104 прививки;
  • Донецкая область — 418 случаев / 350 прививок;
  • Житомирская область — 193 случая / 78 прививок;
  • Закарпатская — 9 случаев / 83 прививки;
  • Запорожская область — 100 случаев / 20 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 56 случаев / 0 прививок;
  • Киевская область — 255 случаев / 156 прививок;
  • Кировоградская область — 131 случай / 0 прививок;
  • Луганская область — 37 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область — 203 случая / 20 прививок;
  • Николаевская область — 232 случая / 425 прививок;
  • Одесская область — 296 случаев / 287 прививок;
  • Полтавская область — 127 случаев / 20 прививок;
  • Ровенская область — 183 случая / 140 прививок;
  • Сумская область — 175 случаев / 190 прививок;
  • Тернопольская область — 181 случай / 0 прививок;
  • Харьковская область — 344 случая / 246 прививок;
  • Херсонская область — 187 случаев / 50 прививок;
  • Хмельницкая область — 209 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область — 273 случая / 127 прививок;
  • Черновицкая область — 273 случаев / 83 прививки;
  • Черниговская область — случаев / 94 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничений, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

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