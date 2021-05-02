В Украине уже 2,083 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 094

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“5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 3199 человек;

▪️ летальных случаев — 160

▪️ выздоровели — 5784 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 43 405 (в том числе методом ПЦР — 21609, методом ИФА — 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17918).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 083 180 человек;

— выздоровели — 1 676 265 человек;

— летальных случаев — 44 596;

— проведения ПЦР-тестов — 9 477 843.

Ситуация с прививкой в Украине:

2661 человек привит против COVID-19 в сутки 1 мая 2021 в Украине.

— 754 926 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводились 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 пунктом прививки.

▪️ по состоянию на 1 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Ситуация по регионам

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



г. Киев — 177 случаев / 74 прививки;



Винницкая область — 100 случаев / 74 прививки;



Волынская область — 120 случаев / 40 прививок;



Днепропетровская область — 804 случая / 104 прививки;



Донецкая область — 418 случаев / 350 прививок;



Житомирская область — 193 случая / 78 прививок;



Закарпатская — 9 случаев / 83 прививки;



Запорожская область — 100 случаев / 20 прививок;



Ивано-Франковская область — 56 случаев / 0 прививок;



Киевская область — 255 случаев / 156 прививок;



Кировоградская область — 131 случай / 0 прививок;



Луганская область — 37 случаев / 0 прививок;



Львовская область — 203 случая / 20 прививок;



Николаевская область — 232 случая / 425 прививок;



Одесская область — 296 случаев / 287 прививок;



Полтавская область — 127 случаев / 20 прививок;



Ровенская область — 183 случая / 140 прививок;



Сумская область — 175 случаев / 190 прививок;



Тернопольская область — 181 случай / 0 прививок;



Харьковская область — 344 случая / 246 прививок;



Херсонская область — 187 случаев / 50 прививок;



Хмельницкая область — 209 случаев / 0 прививок;



Черкасская область — 273 случая / 127 прививок;



Черновицкая область — 273 случаев / 83 прививки;



Черниговская область — случаев / 94 прививки.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.