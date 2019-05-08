На Буковине возникла угроза прорыва дамбы на реке Черемош
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На Буковине на р. Черемош в результате подмыва возникла угроза прорыва дамбы, которая защищает с. Банилов Вижницкого района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"7 мая в 17:50 в ГСЧС поступила информация, что на р. Черемош в результате подмыва возникла угроза прорыва дамбы, которая защищает с. Банилов Вижницкого района", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 ч. 8 мая для укрепления дамбы уложено 20 м3 лесоматериалов, 2 тыс. 400 мешков (120 т) с песчано-гравийной смесью.
По данным спасателей, наблюдается снижение уровня воды в р. Черемош.
Для проведения работ привлечено 159 чел. и 21 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. личного состава и 10 единиц техники.
Напомним, на реках Ивано-Франковской области и Закарпатья ожидается продолжение подъема уровней воды, последующее затопление поймы, сельхозугодий, возможно частичное подтопление приречных зданий и хозяйственных объектов, 8-9 мая.