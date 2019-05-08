На Буковині виникла загроза прориву дамби на річці Черемош
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Буковині на р. Черемош внаслідок підмиву виникла загроза прориву дамби, що захищає с. Банилів Вижницького району. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“7 травня о 17:50 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Черемош внаслідок підмиву виникла загроза прориву дамби, що захищає с. Банилів Вижницького району”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 7 год. 8 травня для укріплення дамби укладено 20 м 3 лісоматеріалів, 2 тис. 400 мішків (120 т) з піщано-гравійною сумішшю.
За даними рятувальників, спостерігається зниження рівня води в р. Черемош.
Для проведення робіт залучено 159 чол. та 21 од. техніки, з них від ДСНС 87 чол. особового складу та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, на річках Івано-Франківської області та Закарпаття очікується продовження підйому рівнів води, подальше затоплення заплави, сільгоспугідь, можливе часткове пiдтоплення прирiчкових будiвель та господарських об’єктiв, 8-9 травня.