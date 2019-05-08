На річках України очікується підвищення рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На річках Івано-Франківської області та Закарпаття очікується продовження підйому рівнів води, подальше затоплення заплави, сільгоспугідь, можливе часткове пiдтоплення прирiчкових будiвель та господарських об’єктiв, 8-9 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“8 травня на р. Ворона бiля м.Тисмениця (Iвано — Франкiвська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,3 — 0,8 м над рiвнями станом на 8 год 7 травня, подальше затоплення заплави, сільгоспугідь, можливе часткове пiдтоплення прирiчкових будiвель та господарських об’єктiв у Тисменицькому районi”, — йдеться у повідомленні.
8 травня у зв’язку з добiганням паводкової хвилi на на дiлянцi рiчки Прут Коломия — держкордон на 0,2 — 0,7 м, без загрози негативних наслідків;
8-10 травня на правих притоках Прип’яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 — 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву;
8 — 9 травня на Днiстрi на дiлянцi Галич — Нижнiй — Залiщики на 0,7 — 1,2 м, без загрози негативних наслідків.
Зазначається, сьогодні, 8 травня, на річках Закарпаття утримається підвищена водність з коливаннями рівнів води, в нижній течії Латориці продовжиться підвищення рівня на 0.3 — 0.6м над рівнем в межах русла.
Нагадаємо, українців попередили про небезпечні метеорологічні явища у середу, 8 травня, з заморозками на заході та у Карпатах та грозами на Лівобережжі.