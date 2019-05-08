В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища у середу, 8 травня, з заморозками на заході та у Карпатах та грозами на Лівобережжі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"8 травня в західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі 0-3°; на Лівобережжі місцями грози, вдень у східній частині подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, за даними синоптиків, в Україні дощитиме до кінця тижня.