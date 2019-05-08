В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях в среду, 8 мая, с заморозками на западе и в Карпатах и грозами на Левобережье. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
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"8 мая в западных областях ночью заморозки на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе 0-3°, на Левобережье местами грозы, днем в восточной части местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, по данным синоптиков, в Украине будут идти дожди до конца недели.