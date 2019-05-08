На реках Украины ожидается повышение уровней воды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На реках Ивано-Франковской области и Закарпатья ожидается продолжение подъема уровней воды, подальшее затопление поймы, сельхозугодий, возможно частичное подтопление приречных зданий и хозяйственных объектов, 8-9 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"8 мая на р. Ворона возле г.Тисменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3-0,8 м над уровнями по состоянию на 8 часов 7 мая, последующее затопление поймы, сельхозугодий, возможно частичное подтопление приречных зданий и хозяйственных объектов в Тисменицком районе", - говорится в сообщении.
8 мая в связи с добеганием паводковой волны на на участке реки Прут Коломыя - госграница на 0,2-0,7 м, без угрозы негативных последствий;
8-10 мая на правой притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,2-0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму;
8-9 мая на Днестре на участке Галич-Нижний-Залещики на 0,7-1,2 м, без угрозы негативных последствий.
Отмечается, сегодня, 8 мая, на реках Закарпатья сохранится повышенная водность с колебаниями уровней воды, в нижнем течении Латорицы продолжится повышение уровня на 0,3 - 0,6 м над уровнем в пределах русла.
Напомним, украинцев предупредили про опасные метеорологические явления в среду, 8 мая, с заморозками на западе и в Карпатах и грозами на Левобережье.