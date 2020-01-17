На Буковине разоблачена группировка вымогателей, что представились борцами с организованной преступностью
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Правоохранители задокументировали преступную деятельность группы мужчин, которые вымогали деньги у жителя Буковины, что в Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Так, полицейскими было установлено: “13-го января пятеро неизвестных мужчин применили физическое насилие к 28-летнему буковинцу и требовали вернуть несуществующий долг в размере 30 тыс. долларов США. При этом, нападавшие представились членами общественной организации, которая борется с организованной преступностью”.
Добавляется, что в случае неуплаты указанной суммы, злоумышленники угрожали потерпевшему и его семье физической расправой и уничтожением имущества.
“Удерживая мужчину в своем автомобиле, правонарушители заставили его отдать кредитную карту, с которой позже сняли 40 тысяч гривен. Затем нападавшие выбросили потерпевшего из автомобиля и угрозами приказали искать остальные деньги для возврата несуществующего долга”, — сообщили правоохранители.
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По данному факту следователи областного управления Нацполиции начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции установили автомобиль злоумышленников и его местонахождения. Подключив спецподразделение “КОРД”, полицейские остановили двух из нападавших, когда те пытались выехать из Черновицкой области. Во время обыска в салоне транспортного средства правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность мужчин к преступлению.
Сейчас полицейские устанавливают местонахождение других членов преступной группы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Николаеве задержала банду, которая требовала с предпринимателя 660 тыс. грн “долга”.