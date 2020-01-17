На Буковині викрито угрупування вимагачів, що представлялися борцями з організованною злочинністю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Правоохоронці задокументували кримінальну діяльність групи чоловіків, які вимагали гроші у жителя Буковини, що в Чернівецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію області.
Так, поліцейськими було з’ясовано: “13-го січня п’ятеро невідомих чоловіків застосували фізичне насильство до 28-річного буковинця та вимагали повернути неіснуючий борг у розмірі 30 тисяч доларів США. При цьому, нападники представилися членами громадської організації, що бореться з організованою злочинністю”.
Додається, що у разі несплати зазначеної суми, зловмисники погрожували потерпілому та його родині фізичною розправою і знищенням майна.
“Утримуючи чоловіка у своєму автомобілі, правопорушники змусили його віддати кредитну карту, з якої пізніше зняли 40 тисяч гривень. Потім нападники викинули потерпілого з автомобіля та погрозами наказали шукати решту грошей для повернення неіснуючого боргу”, — повідомили правоохоронці.
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За вказаним фактом слідчі обласного управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Співробітники поліції встановили автомобіль зловмисників і його місцезнаходження. Залучивши спецпідрозділ “КОРД”, поліцейські зупинили двох із нападників, коли ті намагалися виїхати з Чернівецької області. Під час обшуку в салоні транспортного засобу правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність чоловіків до злочину.
Наразі поліцейські встановлюють місце перебування інших членів злочинної групи. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Миколаєві затримала банду, яка вимагала з підприємця 660 тисяч грн “боргу”.