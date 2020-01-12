У Миколаєві затримала банду, яка вимагала з підприємця 660 тисяч грн "боргу"

ukru
08:36 • 12026 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 24147 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 51228 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 54747 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 111715 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 163727 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 263462 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261236 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254999 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236236 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
33 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 48531 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 53447 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 71208 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 66261 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 55814 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 12070 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 51241 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 54757 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 35470 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 66261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 93710 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 44314 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 144215 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156870 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 116056 перегляди
Актуальне
У Миколаєві затримала банду, яка вимагала з підприємця 660 тисяч грн "боргу"

У Миколаєві затримала банду, яка вимагала з підприємця 660 тисяч грн "боргу"

Київ • УНН

 • 23667 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, слідчі слідчого управління поліції в Миколаївській області за участю обласної прокуратури та спецпризначенців роти особливого призначення поліції затримали організатора та чотирьох членів злочинної групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Миколаївській області.

Чотирьох осіб затримали безпосередньо на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників.

В ході слідчо-оперативних заходів було задокументовано факт вимагання 660 тисяч гривень, які бізнесмен, нібито, заборгував. При цьому, попередили потерпілого, що у разі відмови проведуть з ним заходи фізичного переконання. Домовилися, що кошти підприємець буде віддавати частинами. Під час передачі частини "боргу", 250 тисяч гривень, їх і затримали.

П’ять членів злочинної групи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі вони місцеві мешканці, віком від 25-ти до 42-х років. Організатор та один з учасників раніше неодноразово були засудженні за скоєння тяжких злочинів.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілях затриманих. З місця події вилучено 250 тисяч гривень, а в одному з транспортних засобів правопорушників зброю.

Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

За даний злочин чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Миколаєві арештували усіх членів підозрюваної у тяжких злочинах банди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.53
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82