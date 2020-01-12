У Миколаєві затримала банду, яка вимагала з підприємця 660 тисяч грн "боргу"

КИЇВ. 12 січня. УНН. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, слідчі слідчого управління поліції в Миколаївській області за участю обласної прокуратури та спецпризначенців роти особливого призначення поліції затримали організатора та чотирьох членів злочинної групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Миколаївській області.