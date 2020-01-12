У Миколаєві затримала банду, яка вимагала з підприємця 660 тисяч грн "боргу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, слідчі слідчого управління поліції в Миколаївській області за участю обласної прокуратури та спецпризначенців роти особливого призначення поліції затримали організатора та чотирьох членів злочинної групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Миколаївській області.
Чотирьох осіб затримали безпосередньо на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників.
В ході слідчо-оперативних заходів було задокументовано факт вимагання 660 тисяч гривень, які бізнесмен, нібито, заборгував. При цьому, попередили потерпілого, що у разі відмови проведуть з ним заходи фізичного переконання. Домовилися, що кошти підприємець буде віддавати частинами. Під час передачі частини "боргу", 250 тисяч гривень, їх і затримали.
П’ять членів злочинної групи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі вони місцеві мешканці, віком від 25-ти до 42-х років. Організатор та один з учасників раніше неодноразово були засудженні за скоєння тяжких злочинів.
Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілях затриманих. З місця події вилучено 250 тисяч гривень, а в одному з транспортних засобів правопорушників зброю.
Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.
За даний злочин чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, у Миколаєві арештували усіх членів підозрюваної у тяжких злочинах банди.