В Николаеве задержали банду, которая вымогала с предпринимателя 660 тысяч грн "долга"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области, следователи следственного управления полиции в Николаевской области с участием областной прокуратуры и спецназовцев роты особого назначения полиции задержали организатора и четырех членов преступной группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Николаевской области.
Четырех человек задержали непосредственно на одной из улиц города Николаева, еще один в кафе, где он ожидал других участников.
В ходе следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 660000 гривен, которые бизнесмен якобы должен. При этом, предупредили потерпевшего, в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части "долга", 250000 гривен, их и задержали.
Пять членов преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они местные жители в возрасте от 25-ти до 42-х годов. Организатор и один из участников ранее неоднократно осуждении за совершение тяжких преступлений.
Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных. С места происшествия изъяты 250000 гривен, а в одном из транспортных средств правонарушителей оружие.
Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Николаеве арестовали всех членов подозреваемого в тяжких преступлениях банды.