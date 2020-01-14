Викрито злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Поліцейські викрили злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України у Facebook.
“Під приводом повернення боргів, зокрема і неіснуючих, зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, встановлено, що “працювали” учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб’єкти господарювання.
“Наразі слідчі Нацполіції встановили причетність групи до вчинення чотирьох епізодів з вимаганням близько 11 мільйонів гривень”, — зазначається в повідомлені.
Окрім того, поліцейські встановлюють інших громадян, які постраждали від цієї злочинної організації.
Нагадаємо, Військова прокуратура затримала шантажиста санаторію для атовців на Вінниччині.