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Викрито злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО

Викрито злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Поліцейські викрили злочинну організацію вимагачів, які представлялися учасниками АТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України у Facebook.

“Під приводом повернення боргів, зокрема і неіснуючих, зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, встановлено, що “працювали” учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб’єкти господарювання.

“Наразі слідчі Нацполіції встановили причетність групи до вчинення чотирьох епізодів з вимаганням близько 11 мільйонів гривень”, — зазначається в повідомлені.

Окрім того, поліцейські встановлюють інших громадян, які постраждали від цієї злочинної організації.

Нагадаємо, Військова прокуратура затримала шантажиста санаторію для атовців на Вінниччині.

Українські Національні Новини

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