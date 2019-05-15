Військова прокуратура затримала шантажиста санаторію для атовців на Вінниччині

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Профспілковий лідер санаторію зажадав від керівництва оздоровчого закладу кошти за відзив судових позовів та припинення діяльності своєї профспілки. Під час отримання 264 тисяч гривень 15 травня 2019 року хабарника було затримано військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України, передає УНН з посиланням на прес-службу військову прокуратуру Центрального регіону України.

Установлено, що на початку травня до правоохоронців звернулися представники громадської спілки “ВО учасників бойових дій та волонтерів АТО” та керівництво ТОВ “Санаторій Поділля”, що розташований в м. Хмільник Вінницької області. Заявники повідомили, що голова профспілкової організації створює штучні перешкоди для діяльності санаторію, який займається оздоровленням діючих військовослужбовців та ветеранів АТО. При цьому, напередодні голова профспілки висунув вимогу надати йому 264 тисячі гривень за передачу печатки та установчих документів на свою первинну організацію, а також відзив поданих ним судових позовів. За умови отримання “винагороди” він пообіцяв не заважати роботі санаторію і припинити діяльність профспілки.

“Неправомірну вигоду у розмірі 264 тисячі гривень вимагач отримав, що задокументовано в ході негласних слідчих дій. Після цього підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України за участю співробітників Управління СБ України у Вінницькій області та слідчих слідчого управління ГУ Нацполіції у Вінницькій області”, — додали правоохоронці.

На даний час проводяться слідчі та інші процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України та клопотання до суду про обрання хабарнику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадуємо, у Запоріжжі керівників двох землевпорядних підприємств викрили на вимаганні 120 тис. грн хабара.

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