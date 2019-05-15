Военная прокуратура задержала шантажиста санатория для атовцев в Винницкой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Профсоюзный лидер санатория потребовал от руководства оздоровительного заведения средства за отзыв судебных исков и прекращения деятельности своего профсоюза. При получении 264 тысяч гривен 15 мая 2019 года взяточник был задержан военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что в начале мая к правохранителям обратились представители общественного союза “ПО участников боевых действий и волонтеров АТО” и руководство ООО “Санаторий Подолье”, который расположен в г. Хмельник Винницкой области. Заявители сообщили, что председатель профсоюзной организации создает искусственные препятствия для деятельности санатория, который занимается оздоровлением действующих военнослужащих и ветеранов АТО. При этом, накануне председатель профсоюза потребовал предоставить ему 264 тысяч гривен за передачу печати и учредительные документы на свою первичную организацию, а также отзыв представленных им судебных исков. При условии получения “вознаграждения” он пообещал не мешать работе санатория и прекратить деятельность профсоюза.

“Неправомерную выгоду в размере 264 тыячи гривен вымогатель получил, что задокументировано в ходе негласных следственных действий. После этого подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при участии сотрудников Управления СБ Украины в Винницкой области и следователей следственного управления ГУ Нацполиции в Винницкой области”, — добавили правоохранители.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании взяточнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, в Запорожье руководителей двух землеустроительных предприятий разоблачили на вымогательстве 120 тыс. грн взятки.

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