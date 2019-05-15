У Запоріжжі керівників двох землевпорядних підприємств викрили на вимаганні 120 тис. грн хабара

"Співробітники СБ України в Запорізькій області спільно зі слідчими Нацполіції викрили на вимаганні неправомірної вигоди керівників двох місцевих землевпорядних підприємств", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, комерсанти налагодили механізм отримання хабара від громадян за нестворення штучних перешкод під час отримання технічної документації із землеустрою.

"Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисниками ста двадцяти тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за підготовку документів, що необхідні для укладення договору оренди земельної ділянки. За цю суму фігуранти справи обіцяли комерсанту прискорити процес отримання документації та нібито вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області", - повідомили у СБУ.

Одного зі зловмисників затримали в обласному центрі під час отримання обумовленої суми, зазначили у спецслужбі.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди - ред.) вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Чернігові депутата міськради та керівника КП затримали під час отримання хабара у 25 000 доларів.