В Запорожье руководителей двух землеустроительных предприятий уличили в вымогательстве 120 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Запорожье на вымогательстве взятки разоблачили руководителей двух землеустроительных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники СБ Украины в Запорожской области совместно со следователями Нацполиции уличили в вымогательстве неправомерной выгоды руководителей двух местных землеустроительных предприятий", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, коммерсанты наладили механизм получения взятки от граждан за несоздание искусственных препятствий при получении технической документации по землеустройству.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками ста двадцати тысяч гривен от местного предпринимателя за подготовку документов, необходимых для заключения договора аренды земельного участка. За эту сумму фигуранты дела обещали коммерсанту ускорить процесс получения документации и якобы повлиять на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области", - сообщили в СБУ.
Одного из злоумышленников задержали в областном центре при получении оговоренной суммы, отметили в спецслужбе.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды - ред.) решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Чернигове депутата горсовета и руководителя КП задержали при получении взятки в 25 000 долларов.