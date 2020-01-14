Разоблачена преступная организация вымогателей, которые представлялись участниками АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Полицейские разоблачили преступную организацию вымогателей, которые представлялись участниками АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украина в Facebook.
"Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги", - говорится в сообщении.
Сообщается, установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.
"Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с требованием около 11 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, полицейские устанавливают других граждан, пострадавших от этой преступной организации.
Напомним, Военная прокуратура задержала шантажиста санатория для бойцов АТО Винницкой области.