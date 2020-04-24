На Буковине вчера умерла женщина с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла пациентка с подозрением на COVID-19. Быстрый тест показал положительный результат на коронавирус, ожидаются результаты ПЦР-теста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В Глибокской центральной районной больнице 23 апреля умерла пациентка с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.
Сообщается, что женщину 1961 года госпитализировали в инфекционное отделение 18 апреля. На следующий день из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, больная умерла.
"Быстрый тест предварительно показал в нее положительный результат, результат ПЦР-теста ожидают", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, среди тех, кто посещал храмы в Вербное воскресенье.
Как сообщалось, на Буковине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 1199 случаев COVID-19.