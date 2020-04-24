На Буковині вчора померла жінка з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Чернівецькій області померла пацієнтка із підозрою на COVID-19. Швидкий тест показав позитивний результат на коронавірус, очікуються результати ПЛР-тесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У Глибоцькій центральній районній лікарні 23 квітня померла пацієнтка із підозрою на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що жінку 1961 року народження госпіталізували до інфекційного відділення 18 квітня. Наступного дня через погіршення стану хвору перевели до реанімації. Попри зусилля лікарів, хвора померла.
"Швидкий тест попередньо показав у неї позитивний результат, на результат ПЛР-тесту очікують",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області фіксують нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією, серед тих, хто відвідував храми у Вербну неділю.
Як повідомлялося, на Буковині станом на ранок 24 квітня зафіксовано 1199 випадків COVID-19.