На Буковині вчора померла жінка з підозрою на COVID-19

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Чернівецькій області померла пацієнтка із підозрою на COVID-19. Швидкий тест показав позитивний результат на коронавірус, очікуються результати ПЛР-тесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“У Глибоцькій центральній районній лікарні 23 квітня померла пацієнтка із підозрою на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінку 1961 року народження госпіталізували до інфекційного відділення 18 квітня. Наступного дня через погіршення стану хвору перевели до реанімації. Попри зусилля лікарів, хвора померла.

"Швидкий тест попередньо показав у неї позитивний результат, на результат ПЛР-тесту очікують",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області фіксують нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією, серед тих, хто відвідував храми у Вербну неділю.

Як повідомлялося, на Буковині станом на ранок 24 квітня зафіксовано 1199 випадків COVID-19.

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