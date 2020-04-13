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На Буковине в тяжелом состоянии находится 24 пациента, из них шестеро с COVID-19

На Буковине в тяжелом состоянии находится 24 пациента, из них шестеро с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11670 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них шестеро больны COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"В реанимациях больниц по состоянию на 13 апреля находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - шесть", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в реанимационном отделении областной больницы есть девять пациентов. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден.

"В Черновицкой городской больницы №1 трое больных в реанимации. Двое больных - на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес", - отмечается в сообщении.

Также семь больных кислородной дотации и один - на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. У 44-летнего мужчины на ИВЛ - пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19.

"В реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы находятся трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один - с подозрением", - говорится в сообщении.

Кроме того, пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы.

"57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус", - информирует ОГА.

Всего в медицинских учреждениях Буковины по состоянию на 13 апреля находятся 238 человек.

"Из них у 201 пациента подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. За последние сутки в больницы госпитализировали 7 человек", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Украине на 9 часов 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.

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