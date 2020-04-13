На Буковині у важкому стані перебуває 24 пацієнта, з них шестеро з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У медичних закладах Буковини 24 пацієнта перебувають у важкому стані, з них шестеро хворі на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"У реанімаціях лікарень станом на 13 квітня перебувають 24 пацієнта у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легень – шестеро", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро пацієнтів. З них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє жінок, їм 64 та 69 років, в обох коронавірус підтверджено.
"У Чернівецькій міській лікарні №1 троє недужих у реанімації. Двоє хворих – на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19, а також 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу", - зазначається в повідомлені.
Також семеро хворих на кисневій дотації та один – на апараті штучної вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У 44-річного чоловіка на ШВЛ – пневмонія, цукровий діабет та підозра на COVID-19.
"У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває троє пацієнтів на кисневій підтримці. Двоє з них із підтвердженим COVID-19, один - з підозрою", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні.
"57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус", - інформує ОДА.
Загалом у медичних закладах Буковини станом на 13 квітня перебувають 238 людей.
"Із них у 201 пацієнта підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За останню добу до лікарень госпіталізували 7 осіб", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.