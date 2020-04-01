На Буковине пятеро человек находится на неинвазивной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области пятеро пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких. У трех - подтвержденный коронавирус COVID-19, еще у двух - подозрение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Пять человек находятся на неинвазивной вентиляции легких. Трое из них с подтвержденным коронавирусом - в областной клинической больнице. Еще двое больных - в Глибоцкой ЦРБ. У них подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, у умершей женщины в Черновицкой области, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.