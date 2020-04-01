На Буковині п’ятеро осіб перебуває на неінвазивній вентиляції легень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чернівецькій області п’ятеро пацієнтів перебувають на неінвазивній вентиляції легень. У трьох - підтверджений коронавірус COVID-19, ще у двох - підозра. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"П’ятеро осіб перебувають на неінвазивній вентиляції легень. Троє із них з підтвердженим коронавірусом — у обласній клінічній лікарні. Ще двоє недужих — у Глибоцькій ЦРЛ. У них підозра на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у померлої жінки в Чернівецькій області, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19, була двостороння пневмонія та цукровий діабет.