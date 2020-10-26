На Буковине новый антирекорд COVID-19 с начала пандемии

“389 случаев в сутки. Это всего с начала эпидемии коронавируса на Буковине. Чем больше заражений, тем стремительнее растет количество активных больных и контактных лиц. А значит увеличивается опасность столкнуться с вирусом — в магазине, в транспорте, на работе. Поэтому прошу, будьте осмотрительны, минимизируйте контакты”, — написал Осачук.

В целом на Буковине зафиксировано 20 117 случаев болезни. За последние сутки 71 человек выздоровел, 10 099 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерли 442 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 349 тыс. больных COVID-19, за последние сутки выявили 5426 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 73. Выздоровели более 142,5 тыс., из них за сутки — 1029.

Как сообщал УНН, с 26 октября в Украине действует обновленное эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.