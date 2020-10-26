На Буковині новий антирекорд COVID-19 з початку пандемії

“389 випадків за добу. Це найбільше із початку епідемії коронавірусу на Буковині. Що більше інфікувань, то стрімкіше зростає кількість активних хворих і контактних осіб. А отже збільшується небезпека зіткнутися з вірусом – у магазині, у транспорті, на роботі. Тому прошу, будьте обачні, мінімізуйте контакти”, — написав Осачук.

Загалом на Буковині зафіксовано 20 117 випадків хвороби. За останню добу 71 людина одужала, 10 099 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померли 442 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразки.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 349 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 5426 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 73. Одужали понад 142,5 тис., з них за добу — 1029.

Як повідомляв УНН, з 26 жовтня в Україні діє оновлене епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.