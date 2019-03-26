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На Буковине молодой человек майнил криптовалюту за счет 1,5 млн украинцев

Киев • УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На Буковине киберполиция разоблачила молодого человека, который майнил криптовалюту за счет 1,5 млн украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

На Буковине молодой человек майнил криптовалюту за счет 1,5 млн украинцев

Работники киберполиции установили, что 32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество Интернет-ресурсов, на которых размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга криптовалюты. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Как сообщал УНН, киберполиция установила хакеров, которые рассылали "письма от Авакова" о правилах поведения на выборах.

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