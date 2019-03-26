На Буковине молодой человек майнил криптовалюту за счет 1,5 млн украинцев

Работники киберполиции установили, что 32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество Интернет-ресурсов, на которых размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга криптовалюты. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Как сообщал УНН, киберполиция установила хакеров, которые рассылали "письма от Авакова" о правилах поведения на выборах.