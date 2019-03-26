На Буковині молодик майнив криптовалюту за рахунок 1,5 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Буковині кіберполіція викрила молодика, який майнив криптовалюту за рахунок 1,5 млн українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний веб-сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Працівники кіберполіції встановили, що 32-річний мешканець Буковини створив та адміністрував велику кількість Інтернет-ресурсів, на яких розміщував шкідливе програмне забезпечення для майнінгу криптовалюти. Зазвичай, це були сайти з безкоштовною літературою та науковими роботами. Щомісячно ці сайти відвідувало більше 1,5 мільйона користувачів.
Під час проведення обшуків у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, додаткові носії інформації та чорнові записи. Усе вилучене направлено на експертизу.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку). Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.
Як повідомляв УНН, кіберполіція встановила хакерів, які розсилали "листи від Авакова" про правила поведінки на виборах.