Встановлено хакерів, які розсилали "листи від Авакова" про правила поведінки на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кіберполіція встановила хакерів, які розсилали фейкові листи від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із “правилами” поведінки на виборах, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції, передає УНН.
“Кіберполіція встановила, що пошта, з якої здійснювалася розсилка фейкових листів була створена 21 березня 2019 року на території Російської Федерації. При цьому зловмисники використовували засоби анонімізації для унеможливлення їх ідентифікації”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фейкове листування МВС і СБУ: у спецслужбі попередили про вкид перед виборами
За інформацією прес-служби, у фейкових листах працівників поліції закликали під час охорони громадського порядку у день виборів вчиняти дії на користь одного із кандидатів у президенти та приділити “особливу увагу” порушенням законодавства з боку членів виборчих комісій та спостерігачів від конкурента цього кандидата.
Раніше СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, що готували втручання у вибори.