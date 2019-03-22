Установлено хакеров, которые рассылали "письма от Авакова" о правилах поведения на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Киберполиция установила хакеров, которые рассылали фейковые письма от имени министра внутренних дел Арсена Авакова с "правилам" поведения на выборах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, передает УНН.
"Киберполиции установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушениям законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата.
Ранее СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, готовивших вмешательства в выборы.