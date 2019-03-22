Установлено хакеров, которые рассылали "письма от Авакова" о правилах поведения на выборах

"Киберполиции установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейковая переписка МВД и СБУ: в спецслужбе предупредили о вбросе перед выборами

По информации пресс-службы, в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушениям законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата.

Ранее СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, готовивших вмешательства в выборы.