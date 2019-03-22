Фейкове листування МВС і СБУ: у спецслужбі попередили про вкид перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Напередодні майбутніх виборів Президента України готується черговий вкид у інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ, МВС. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Головного управління СБУ у Києві та Київській області, передає УНН.
"За даними Служби безпеки України готується черговий вкид у інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ, МВС напередодні майбутніх виборів Президента України", - йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначили, що підтвердженням фейковості документів "є їх невідповідність формам, затвердженим у СБУ, інструкції з порядку організації секретного діловодства, внутрішньовідомчим наказам та загальноприйнятним нормам офіційного листування, містять граматичні та стилістичні помилки".
"СБУ закликає перевіряти інформацію перед її оприлюдненням", - зазначено у повідомленні.
Раніше СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, що готували втручання у вибори.