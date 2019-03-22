Фейкове листування МВС і СБУ: у спецслужбі попередили про вкид перед виборами

КИЇВ. 22 березня. УНН. Напередодні майбутніх виборів Президента України готується черговий вкид у інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ, МВС. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Головного управління СБУ у Києві та Київській області, передає УНН.