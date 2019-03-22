Фейковая переписка МВД и СБУ: в спецслужбе предупредили о вбросе перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В преддверии предстоящих выборов Президента Украины готовится очередной вброс в информационное пространство, который будет касаться вроде бы переписки между руководством СБУ, МВД. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, передает УНН.
"По данным Службы безопасности Украины готовится очередной вброс в информационное пространство, который будет касаться вроде бы переписки между руководством СБУ, МВД накануне предстоящих выборов Президента Украины", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что подтверждением фейковости документов "является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, содержащие грамматические и стилистические ошибки".
"СБУ призывает проверять информацию перед ее обнародованием", - говорится в сообщении.
Ранее СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, готовивших вмешательства в выборы.