На Буковине каждый третий случай рака молочной железы фиксируют на запущенной стадии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За 9 месяцев 2016 года в Черновицкой области раком молочной железы заболели 165 женщин. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.
В то же время, по данным департамента, в течение 9 месяцев 2016 года процент запущенных случаев рака молочной железы составлял 29,7%, или у 49 женщин.
В департаменте также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 года на Черновицкой области во время проведения профилактического осмотра рак молочной железы у женщин был обнаружен в 79 случаях.
Добавим, что в течение 9 месяцев 2016 года в Черновицкой области раком легких заболело 142 жителя региона.
В то же время, по данным департамента, в течение 9 месяцев 2016 года процент запущенных случаев рака легких составил 5,3%.
Напомним, в Украине частные медучреждения являются основным фундаментом для работающей системы профилактики онкозаболеваний.
Врачи отмечают, что в случае раннего выявления онкологической болезни, пациент имеет шанс на полное выздоровление и полноценную жизнь.
При этом, по состоянию на сегодня, в Украине на уровне государства надлежащего скрининга раковых заболеваний нет.
Поэтому медики призывают пациентов нести ответственность за свое здоровье самостоятельно.
"Каждый должен самостоятельно отвечать за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. Но еще роль государства - обеспечить такую возможность и сделать ее доступной.
На сегодня есть примеры, когда люди самостоятельно, по собственному усмотрению и за свой счет переходят от парадигмы "что-то болит, еще немного подожду - и к врачу, если же не пройдет" к новому уровню отношения к собственной жизни "я так здоров, что хочу заранее узнать о возможных неполадках в организме, чтобы пролечить их эффективнее и дешевле", - отмечает врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.