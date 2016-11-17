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На Буковині кожен третій випадок раку молочної залози фіксують на занедбаній стадії

На Буковині кожен третій випадок раку молочної залози фіксують на занедбаній стадії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Протягом 9 місяців 2016 року у Чернівецькій області на рак молочної залози захворіло 165 жінок. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

Водночас, за даними департаменту, протягом 9 місяців 2016 року відсоток занедбаних випадків раку молочної залози становив 29,7%, або у 49 жінок.

У департаменті також додали, що протягом 9 місяців 2016 року у Чернівецькій області під час проведення профілактичного огляду рак молочної залози у жінок було виявлено у 79 випадках.

Додамо, що протягом 9 місяців 2016 року у Чернівецькій області на рак легенів захворіло 142 жителі регіону.

Водночас, за даними департаменту, протягом 9 місяців 2016 року відсоток занедбаних випадків раку легенів становив 5,3%.

Нагадаємо, в Україні приватні медзаклади є основним підґрунтям для працюючої системи профілактики онкозахворювань.

Лікарі наголошують, що у разі раннього виявлення онкологічної хвороби, пацієнт маж шанс на повне одужання та повноцінне життя.

При цьому, станом на сьогодні, в Україні на рівні держави належного скринінгу ракових захворювань немає.

Тож медики закликають пацієнтів нести відповідальність за своє здоров’я самостійно.

"Кожен має самостійно відповідати за своє життя та життя членів своєї родини. Але ще є роль держави — забезпечити таку можливість та зробити її доступною.

На сьогодні є приклади, коли люди самостійно, за власним розсудом та за власний кошт переходять від парадигми “щось болить, ще трохи зачекаю — і до лікаря, якщо само не пройде” до нового рівня ставлення до власного життя “я тому здоровий, що прагну завчасно дізнатися про можливі негаразди в організми, щоби пролікувати їх ефективніше і дешевше”, - наголошує лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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