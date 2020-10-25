На Буковине COVID-19 установил новый антирекорд

“Коронавирус на Буковине устанавливает новые антирекорды”, — написал Осачук.

В целом на Буковине зафиксировано 19 728 случаев болезни. За последние сутки 91 человек выздоровел, 10 028 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерли 438 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 752 образца.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 343 тыс. больных COVID-19, за последние сутки выявили 6088 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 102. Выздоровели более 141 тыс., из них за сутки — 1753.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.