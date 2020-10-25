На Буковині COVID-19 встановив новий антирекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували 323 нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
“Коронавірус на Буковині встановлює нові антирекорди”, — написав Осачук.
Загалом на Буковині зафіксовано 19 728 випадків хвороби. За останню добу 91 людина одужала, 10 028 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померли 438 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 752 зразка.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 343 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 088 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 102. Одужали понад 141 тис., з них за добу — 1 753.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.