На Британию и Францию обрушился мощный ураган "Белла"

"Ураган "Белла"пронесся Британией и Северной Францией, оставив без света тысячи домохозяйств. В результате стихии на севере Франции без электричества остались около 12 тысяч домохозяйств, больше всего пострадали прибрежные районы Бретани и Нормандии“, — пишет издание.

Сообщается, что линии электропередач были повреждены или оборваны порывами ветра.

Так, метеорологическая служба Франции предупреждает о сильных порывах ветра и высоких волнах на атлантическом побережье. Префектура департамента Манш в Нормандии, лежащей на побережье пролива Ла-Манш, призвали население к осторожности из-за сильного ветра.

Добавляется, что ураган “Белла” обрушился на большую часть Британских островов, где наблюдались сильные осадки, а скорость ветра достигала 112 километров в час. На острове Уайт в Ла-Манше в ночь с субботы на воскресенье скорость ветра была зафиксирована на уровне 170 километров в час.

Так, в воскресенье в Великобритании было зафиксировано более 100 предупреждений об опасности наводнений. В Восточной Англии в некоторых районах наблюдаются подтопления жилых домов из-за мощных ливней. Более 1300 лицам рекомендовано покинуть свои дома. По данным экспертов, ураган и осадки еще могут привести к дальнейшему поднятию уровня воды в реках в этом регионе.

Напомним, мощный циклон “Яса” вызвал разрушительные последствия на некоторых островах Республики Фиджи.