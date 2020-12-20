Потужний ураган вщент зруйнував острів на Фіджі, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Потужний циклон “Яса” викликав руйнівні наслідки на деяких островах Республіки Фіджі. Ураган вирує з минулого тижня й відомо вже про чотирьох загиблих і повністю зруйнований меланезійський острів Кіа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Потужний циклон, який прорвався на Фіджі наприкінці минулого тижня, спричинив хаос у деяких районах та залишив людей без притулку та прісної води”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кількість загиблих від циклону "Яса" зросла до чотирьох.
“Оцінка показала, що провінція Буа на північному острові Вануа-Леву зазнала 70% збитків і руйнувань, тоді як невеликий острів Кіа був повністю зруйнований”, - зазначили в виданні.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота".
Додамо, що напочатку 2020 року біля узбережжя островів Фіджі стався потужний землетрус. Тоді були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,5.