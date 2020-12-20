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БМ-27 «Ураган»

Потужний ураган вщент зруйнував острів на Фіджі, є загиблі

Київ • УНН

 • 22269 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Потужний циклон “Яса” викликав руйнівні наслідки на деяких островах Республіки Фіджі. Ураган вирує з минулого тижня й відомо вже про чотирьох загиблих і повністю зруйнований меланезійський острів Кіа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Потужний ураган вщент зруйнував острів на Фіджі, є загиблі

“Потужний циклон, який прорвався на Фіджі наприкінці минулого тижня, спричинив хаос у деяких районах та залишив людей без притулку та прісної води”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих від циклону "Яса" зросла до чотирьох.

“Оцінка показала, що провінція Буа на північному острові Вануа-Леву зазнала 70% збитків і руйнувань, тоді як невеликий острів Кіа був повністю зруйнований”, - зазначили в виданні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота".

Додамо, що напочатку 2020 року біля узбережжя островів Фіджі стався потужний землетрус. Тоді були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,5.

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