Мощный ураган разрушил остров на Фиджи, есть погибшие

"Мощный циклон, который прорвался на Фиджи в конце прошлой недели, вызвал хаос в некоторых районах и оставил людей без крова и пресной воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число погибших от циклона "Яса" возросло до четырех.

"Оценка показала, что провинция Буа на северном острове Вануа-Леву потерпела 70% убытков и разрушений, тогда как небольшой остров Киа был полностью разрушен", - отметили в издании.

Напомним, УНН сообщал, что по меньшей мере 38 человек погибли в странах Центральной Америки в результате разрушительного урагана "Йота".

Добавим, что в начале 2020 года возле побережья островов Фиджи произошло мощное землетрясение. Тогда были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.



