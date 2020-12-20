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Мощный ураган разрушил остров на Фиджи, есть погибшие

Киев • УНН

 • 22269 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Мощный циклон "Яса" вызвал разрушительные последствия на некоторых островах Республики Фиджи. Ураган бушует с прошлой недели и известно уже о четырех погибших и полностью разрушенном меланезийском острове Киа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Мощный ураган разрушил остров на Фиджи, есть погибшие

"Мощный циклон, который прорвался на Фиджи в конце прошлой недели, вызвал хаос в некоторых районах и оставил людей без крова и пресной воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число погибших от циклона "Яса" возросло до четырех.

"Оценка показала, что провинция Буа на северном острове Вануа-Леву потерпела 70% убытков и разрушений, тогда как небольшой остров Киа был полностью разрушен", - отметили в издании.

Напомним, УНН сообщал, что по меньшей мере 38 человек погибли в странах Центральной Америки в результате разрушительного урагана "Йота".

Добавим, что в начале 2020 года возле побережья островов Фиджи произошло мощное землетрясение. Тогда были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.

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